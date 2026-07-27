Вячеслав Быков: «Овечкин может выиграть второй Кубок Стэнли. Это не невозможно, регресса в его игре нет. “Вашингтон” — не фаворит, но способен удивить»

"Овечкин может выиграть второй Кубок Стэнли. Это не невозможно. В НХЛ выиграть может практически каждая команда — в этом и суть.
«Вашингтон» способен удивить, хотя главным фаворитом не является. Да и сам Овечкин находится в хорошей форме. Прошлый сезон показал, что регресса в его игре нет.
В новом сезоне он будет мотивирован еще сильнее — впереди очередной рекорд Гретцки и одна из последних возможностей побороться за еще один Кубок Стэнли", — сказал Быков.
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