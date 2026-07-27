Брылин о должности тренера в «Динамо» Минск: «Большая ответственность, здесь стремятся к самым высоким целям. Не терпится сыграть при переполненных трибунах»

Я много слышал о болельщиках в Минске, слышал о том, что на всех играх заполняется стадион. Отличная атмосфера на трибунах — это очень важно. Их поддержка нам всегда нужна. Я с нетерпением жду встречи с нашими болельщиками и момента, когда мы впервые сыграем при переполненных трибунах", — сказал Брылин.