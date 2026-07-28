Исхаков о Разине: «Если ты хочешь к нему в команду, нужно где-то терпеть. Он сильно эмоционирует, но после игры всегда скажет: извини, что накричал»

— Да. Иногда нужно чувствовать грань между тренером и игроком. Нужно подготовить себя, если ты хочешь к нему в команду, нужно где-то терпеть. Он так не мыслит, когда говорит обидные вещи в твою сторону. Он просто видит твой потенциал и хочет, чтобы ты его показывал, — сказал Исхаков.