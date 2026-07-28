Исхаков о Разине: «Если ты хочешь к нему в команду, нужно где-то терпеть. Он сильно эмоционирует, но после игры всегда скажет: извини, что накричал»

— Андрея Разина называют эпатажным. Что ты скажешь про него как про тренера? Есть ли диалог, или он, как некоторые тренеры — ты будешь делать, что я хочу?
— Мне нравится его качество, у него [во время интервью] в моменте в голову приходит что-то смешное. Он не заготавливает ответы заранее.
Как тренер он очень сильный. Мне импонирует стиль «Металлурга», пытаемся в быстрый хоккей играть. Понятно, тренер очень сильно эмоционирует. Он всегда подойдет после игры, спросит, все ли хорошо. Скажет: извини, что накричал.
— Жесткие разговоры были?
— Да. Иногда нужно чувствовать грань между тренером и игроком. Нужно подготовить себя, если ты хочешь к нему в команду, нужно где-то терпеть. Он так не мыслит, когда говорит обидные вещи в твою сторону. Он просто видит твой потенциал и хочет, чтобы ты его показывал, — сказал Исхаков.