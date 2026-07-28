Илья Сорокин: «Не люблю буллиты. Это как фехтование: кто кого перетерпит, передернет. Пока чаще перетерпливают и передергивают меня»

— Буллиты по-прежнему ненавидишь? Хотя последние две серии выиграл…
— Вот это меня тоже удивило. И «Тампу» обыграли. Это вообще шок. Но я все равно не люблю буллиты.
— Никак не получается их полюбить? Может, нужно просто тренировать до упора?
— Так и делаю. На тренировках вроде неплохо получается. Буллиты — это как фехтование: кто кого перетерпит, кто кого передернет. Пока чаще перетерпливают и передергивают меня.
— На что ты смотришь во время буллита: на глаза, клюшку или шайбу?
— Раньше я постоянно пытался реагировать на движения игрока. Потом пришло понимание, что этого делать не нужно — надо просто ждать.
Я разговаривал с Егором Чинаховым. Спросил: «Когда тебе сложнее — если вратарь дергается или, наоборот, стоит?» Он сказал: «Больше всего бесит, когда ты вообще не реагируешь. Я тебе что-то показываю, а ты просто стоишь».
Помню, играл против Тревора Зеграса из «Филадельфии» и думал: «Сейчас я его перетерплю». В итоге так перетерпел, что даже сесть не успел — он просто бросил между ног. Зато перетерпел.
Не могу сказать, что совсем не люблю буллиты. Они определенно доставляют боль, особенно когда мы проигрываем в серии. Но для спортсмена это вызов — преодолеть свою слабую сторону и стать лучше, — сказал Сорокин.