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Сорокин о трэш-токе: «Свечников подъезжал и говорил: “Сейчас тебе забьют”. Меня такие вещи не злят, а смешат. Что касается иностранцев, я половину слов не понимаю»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о своей реакции на трэш-ток.

— Я всегда замечаю: когда к тебе подъезжают соперники, начинаются толчки, провокации, а ты просто уезжаешь. Тебя вообще невозможно разозлить?

— Я действительно просто уезжаю. Меня так научили, это во мне заложено. Шестеркин, наоборот, начинает огрызаться, он более вспыльчивый. Ему это идет. Мне даже нравится наблюдать за ним как болельщику.

Но если я начну вести себя так же, это будет выглядеть неестественно. Такое должно идти изнутри. Злость у меня тоже есть, просто она проявляется в другом формате.

— Ты как-то специально себя успокаиваешь или просто пропускаешь все мимо ушей?

— Мне просто неинтересно. Я нахожусь в своем вакууме — и все.

— Были какие-нибудь запоминающиеся фразы, которыми соперники пытались вывести тебя из себя?

— Когда постоянно играли с «Каролиной», Свечников подъезжал и говорил: «Сейчас тебе забьют», «Давай уже пропусти». Пытался вывести из себя.

Иногда после этого действительно забивали через минуту. Но это просто совпадение. Меня такие вещи не злят, а скорее смешат.

Что касается иностранцев, я половину слов вообще не понимаю. Они что-то говорят, я могу послать по-русски и дальше продолжать играть, — сказал Сорокин.

Сорокин о драках вратарей: «Шестеркин не струшевал, молодец. Василевский тоже достойно выглядел, Бобровский. Задиристые ребята. Я в этом тренде не буду участвовать».