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36-летний Хатчинсон завершил карьеру. Голкипер играл за «Виннипег», «Флориду», «Торонто» и другие клубы НХЛ

36-летний голкипер Майк Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры.

Источник: Спортс‘’

В НХЛ он выступал за «Виннипег», «Флориду», «Торонто», «Колорадо», «Коламбус» и «Детройт», проведя в лиге 12 сезонов.

Последним клубом в карьере Хатчинсона стал финский «СайПа», за который он сыграл 27 матчей в сезоне-2024/25.