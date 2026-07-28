36-летний Хатчинсон завершил карьеру. Голкипер играл за «Виннипег», «Флориду», «Торонто» и другие клубы НХЛ

В НХЛ он выступал за «Виннипег», «Флориду», «Торонто», «Колорадо», «Коламбус» и «Детройт», проведя в лиге 12 сезонов.
Последним клубом в карьере Хатчинсона стал финский «СайПа», за который он сыграл 27 матчей в сезоне-2024/25.
36-летний голкипер Майк Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры.
В НХЛ он выступал за «Виннипег», «Флориду», «Торонто», «Колорадо», «Коламбус» и «Детройт», проведя в лиге 12 сезонов.
Последним клубом в карьере Хатчинсона стал финский «СайПа», за который он сыграл 27 матчей в сезоне-2024/25.