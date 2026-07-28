Хайман о Бэбкоке в «Эдмонтоне»: «Феноменальный тренер, я очень высоко его ценю. У меня был хороший опыт с ним в “Торонто”

«У меня был очень хороший опыт с Майком в “Торонто”. Он отлично поработал со многими молодыми игроками. Бэбкок заложил фундамент нашей долгой карьеры в НХЛ.
Думаю, он феноменальный тренер. Я очень высоко его ценю. Я рад, что он прошел через весь процесс расследования с НХЛ и профсоюзом игроков.
Мы с нетерпением ждем того, что он привнесет в «Эдмонтон», — сказал Хайман.
Макдэвид о Бэбкоке: «Он идеально подходит “Эдмонтону”. Майк прошел большие матчи, выигрывал Кубки. Это отличная возможность учиться у него».