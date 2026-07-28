Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Хайман о Бэбкоке в «Эдмонтоне»: «Феноменальный тренер, я очень высоко его ценю. У меня был хороший опыт с ним в “Торонто”

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман прокомментировал назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс‘’

«У меня был очень хороший опыт с Майком в “Торонто”. Он отлично поработал со многими молодыми игроками. Бэбкок заложил фундамент нашей долгой карьеры в НХЛ.

Думаю, он феноменальный тренер. Я очень высоко его ценю. Я рад, что он прошел через весь процесс расследования с НХЛ и профсоюзом игроков.

Мы с нетерпением ждем того, что он привнесет в «Эдмонтон», — сказал Хайман.

Макдэвид о Бэбкоке: «Он идеально подходит “Эдмонтону”. Майк прошел большие матчи, выигрывал Кубки. Это отличная возможность учиться у него».