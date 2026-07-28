Жаровский — 3-й в рейтинге проспектов «Монреаля» от Daily Faceoff. Хейдж — 1-й, Райнбахер — 4-й, Пугачев — 5-й

Список выглядит следующим образом:
1. н Майкл Хейдж (20 лет, университет Мичигана, NCAA);
2. в Джейкоб Фаулер (21 год, «Монреаль»);
3. н Александр Жаровский (19 лет, «Салават Юлаев», КХЛ);
4. з Давид Райнбахер (21 год, «Лаваль», АХЛ);
5. н Глеб Пугачев (18 лет, «Торпедо», КХЛ);
6. з Адам Энгстрем (22 года, «Лаваль», АХЛ);
7. з Брайс Пикфорд (20 лет, «Лаваль», АХЛ);
8. н Оуэн Бек (22 года, «Лаваль», АХЛ);
9. н Эл-Джей Муни (19 лет, университет Миннесоты, NCAA);
10. з Тимофей Рантсо (19 лет, университет Майами, NCAA).
Шуравин — 7-й в рейтинге проспектов «Флориды» от Daily Faceoff. Игнатавичюс — 1-й, Дивайн — 3-й, Вилманис — 5-й.