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Жаровский — 3-й в рейтинге проспектов «Монреаля» от Daily Faceoff. Хейдж — 1-й, Райнбахер — 4-й, Пугачев — 5-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Монреаля». В десятку вошли два российских хоккеиста: Александр Жаровский и Глеб Пугачев.

Список выглядит следующим образом:

1. н Майкл Хейдж (20 лет, университет Мичигана, NCAA);

2. в Джейкоб Фаулер (21 год, «Монреаль»);

3. н Александр Жаровский (19 лет, «Салават Юлаев», КХЛ);

4. з Давид Райнбахер (21 год, «Лаваль», АХЛ);

5. н Глеб Пугачев (18 лет, «Торпедо», КХЛ);

6. з Адам Энгстрем (22 года, «Лаваль», АХЛ);

7. з Брайс Пикфорд (20 лет, «Лаваль», АХЛ);

8. н Оуэн Бек (22 года, «Лаваль», АХЛ);

9. н Эл-Джей Муни (19 лет, университет Миннесоты, NCAA);

10. з Тимофей Рантсо (19 лет, университет Майами, NCAA).

Шуравин — 7-й в рейтинге проспектов «Флориды» от Daily Faceoff. Игнатавичюс — 1-й, Дивайн — 3-й, Вилманис — 5-й.