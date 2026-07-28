Светлов о «Матче года»: «Бросилось в глаза, как много у нас звезд на флангах нападения. А в обороне и в центре — проблемы»

— Что отметили для себя на прошедшей хоккейной неделе?
— Отлично, что наше ТВ летом вспомнило о хоккее и показало «Матч года» из Санкт-Петербурга. Двадцать с лишним тысяч зрителей на трибунах, эффектный хоккей, высокий уровень индивидуальной игры — все это только в плюс. Не говоря уже о сборе средств на благотворительность.
Ну и конечно бросилось в глаза, как много у нас звезд в линиях атаки и нападения — на флангах. А вот в обороне и в центре — проблемы. Хотя, например, Шипачев великолепно дирижировал звеном с Панариным и Капризовым, Вадим и в 39 лет — полезнейший центрфорвард.
Очень жаль, что нынешнее поколение мастеров пока проходит мимо мировой арены. Хотя медалей у них все равно намного больше, чем у футбольных коллег, — сказал смеясь Светлов.
Светлов о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Сравните, сколько мировых медалей у хоккеистов и футболистов. Вот и ответ!».