Светлов о «Матче года»: «Бросилось в глаза, как много у нас звезд на флангах нападения. А в обороне и в центре — проблемы»

Ну и конечно бросилось в глаза, как много у нас звезд в линиях атаки и нападения — на флангах. А вот в обороне и в центре — проблемы. Хотя, например, Шипачев великолепно дирижировал звеном с Панариным и Капризовым, Вадим и в 39 лет — полезнейший центрфорвард.