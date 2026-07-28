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Сорокин о личной жизни: «Мне комфортно одному. Что, лучше, чтобы тебе постоянно говорили: “Сходи сделай это, сходи сделай то”?»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин высказался о личной жизни.

Источник: Спортс‘’

— Когда женишься?

— Как только, так сразу.

— То есть пока не скоро?

— Вообще не переживаю по этому поводу. Смотрю на ребят — семья требует очень много времени, сил и денег. А одному мне сейчас комфортно.

— Но тебе уже 30 лет. Обычно к этому возрасту у людей уже семья.

— Почему обязательно? Что, лучше, чтобы тебе постоянно говорили: «Сходи сделай это, сходи сделай то»?

— Не всегда ведь так бывает.

— Не всегда. Но если придет — значит, придет. Не придет — тоже ничего страшного.

Я вообще не переживаю. Не бегаю с мыслью: «Четвертый десяток, пора жениться». Наоборот, настолько привык к своему образу жизни, что мне комфортно.

— После 35 уже тяжело будет менять привычки?

— Сто процентов. С каждым годом требования становятся выше. Все лучше понимаешь, что хочешь видеть рядом с собой, а что никогда не примешь.

Если в 19 лет круг общения огромный и тебе почти все равно, то к 30 он сильно сужается, — сказал Сорокин.

Сорокин о трэш-токе: «Свечников подъезжал и говорил: “Сейчас тебе забьют”. Меня такие вещи не злят, а смешат. Что касается иностранцев, я половину слов не понимаю».