68 команд из 9 дивизионов сыграют на Кубке Латинской Америки во Флориде: «Яркий пример того, как хоккей объединяет людей, прославляет культуру и создает возможности»

В число участников входят Алжир, Аргентина, Армения, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, кубинские американцы, Греция, Израиль, Ливан, Мексика, Пакистан, Венесуэла и команда племен коренных народов.
Турнир пройдет в девяти дивизионах: от U12 до взрослых команд.
"За последние семь лет Кубок Латинской Америки стал ярким примером того, как хоккей объединяет людей, прославляет культуру и создает возможности.
То, что начиналось как идея продемонстрировать таланты из Латинской Америки и других нетрадиционных хоккейных рынков, превратилось в международное событие, вдохновляющее игроков, их семьи и сообщества.
Благодаря поддержке Фонда развития отрасли НХЛ, Кубок Латинской Америки помог расширить доступ к игре, укрепить местные хоккейные сообщества и создать значимые возможности для участников, позволяющие им установить связь с хоккеем на всю жизнь.
Мы гордимся продолжающимся ростом турнира и позитивным влиянием, которое он оказывает как на льду, так и за его пределами", — сказал Роб Кнесаурек, старший вице-президент НХЛ по развитию сообщества и росту отрасли.
На ЧМ по хоккею играют почти 60 сборных, включая Монголию и ЮАР. Чего?!