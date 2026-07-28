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68 команд из 9 дивизионов сыграют на Кубке Латинской Америки во Флориде: «Яркий пример того, как хоккей объединяет людей, прославляет культуру и создает возможности»

1 августа во Флориде стартует Кубок Латинской Америки по хоккею. В турнире примут участие более 1500 игроков из 68 команд, которые представят 16 стран.

В число участников входят Алжир, Аргентина, Армения, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, кубинские американцы, Греция, Израиль, Ливан, Мексика, Пакистан, Венесуэла и команда племен коренных народов.

Турнир пройдет в девяти дивизионах: от U12 до взрослых команд.

"За последние семь лет Кубок Латинской Америки стал ярким примером того, как хоккей объединяет людей, прославляет культуру и создает возможности.

То, что начиналось как идея продемонстрировать таланты из Латинской Америки и других нетрадиционных хоккейных рынков, превратилось в международное событие, вдохновляющее игроков, их семьи и сообщества.

Благодаря поддержке Фонда развития отрасли НХЛ, Кубок Латинской Америки помог расширить доступ к игре, укрепить местные хоккейные сообщества и создать значимые возможности для участников, позволяющие им установить связь с хоккеем на всю жизнь.

Мы гордимся продолжающимся ростом турнира и позитивным влиянием, которое он оказывает как на льду, так и за его пределами", — сказал Роб Кнесаурек, старший вице-президент НХЛ по развитию сообщества и росту отрасли.

На ЧМ по хоккею играют почти 60 сборных, включая Монголию и ЮАР. Чего?!