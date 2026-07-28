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Светлов о КХЛ: «Салавату» и «Адмиралу» надо усилиться, иначе могут возникнуть проблемы с борьбой за плей-офф. В селекции они позади «Амура» и «Барыса»

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о селекции ряда клубов Fonbet КХЛ.

— У кого еще в КХЛ видите кадровые проблемы?

— Уже говорилось о том, что на Востоке есть кадровые резервы у «Салавата Юлаева» и «Адмирала».

Да, Шипачев на «Матче года» говорил на одном хоккейном языке со всеми звездами НХЛ. Но Вадим — единственное усиление атаки «Салавата», которая за лето потеряла полтора звена. Даже такой мастер в одиночку вряд ли ушедших заменит. Да и в обороне, откровенно говоря, у Уфы имеются вакансии — особенно после потери Василевского.

С «Адмиралом» связана большая часть моей тренерской карьеры, в частности в дебютном для Владивостока сезоне мы вышли в плей-офф и дали бой будущему чемпиону — «Металлургу». Но пока уровень комплектации у «моряков» — не оптимальный, в частности атака будет послабее даже чем у Уфы.

На мой взгляд, именно этим двум клубам в предстоящий месяц надо постараться усилиться, пока в селекции они позади главных конкурентов — «Амура» и «Барыса». Иначе могут возникнуть проблемы с борьбой за плей-офф, — сказал Светлов.

Светлов о «Матче года»: «Бросилось в глаза, как много у нас звезд на флангах нападения. А в обороне и в центре — проблемы».