Светлов о КХЛ: «Салавату» и «Адмиралу» надо усилиться, иначе могут возникнуть проблемы с борьбой за плей-офф. В селекции они позади «Амура» и «Барыса»

Да, Шипачев на «Матче года» говорил на одном хоккейном языке со всеми звездами НХЛ. Но Вадим — единственное усиление атаки «Салавата», которая за лето потеряла полтора звена. Даже такой мастер в одиночку вряд ли ушедших заменит. Да и в обороне, откровенно говоря, у Уфы имеются вакансии — особенно после потери Василевского.