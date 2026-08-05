Канада U18 разгромила Словакию U18 на Кубке Глинки/Гретцки — 6:1. Фаворит драфта НХЛ-2027 Дюпон набрал 1+1, Алекс Кулемин — без очков

В минувшем сезоне он выступал за «Эверетт» в WHL, завершив регулярку c 73 (18+55) очками в 63 играх при полезности «+59». В плей-офф он добавил 23 (5+18) балла в 18 матчах и помог клубу выиграть первый в истории титул в лиге.