Канада U18 разгромила Словакию U18 на Кубке Глинки/Гретцки — 6:1. Фаворит драфта НХЛ-2027 Дюпон набрал 1+1, Алекс Кулемин — без очков

У победителей 2 (1+1) очками отметился 17-летний защитник Лэндон Дюпон, который называется фаворитом драфта НХЛ-2027. Это были его первые баллы за результативность на текущем турнире.
Он проведет следующий сезон в NCAA в составе университета Мичигана.
В минувшем сезоне он выступал за «Эверетт» в WHL, завершив регулярку c 73 (18+55) очками в 63 играх при полезности «+59». В плей-офф он добавил 23 (5+18) балла в 18 матчах и помог клубу выиграть первый в истории титул в лиге.
Отметим, что форвард канадцев Алекс Кулемин (сын экс-игрока клубов НХЛ и КХЛ Николая Кулемина) остался без очков во втором подряд матче на турнире.
В первой игре канадцы были сильнее Швейцарии (7:3). Словаки начали турнир с победы над Швецией (4:3 ОТ).
Сын Кулемина дебютировал за Канаду U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Алекс родился, когда Николай выступал за «Торонто».