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Вратарь МХК «Спартак» Фролов — 5-й в рейтинге проспектов «Каролины» по версии NHL.com. Надо — 1-й, Унгер Серум — 2-й

Официальный сайт НХЛ представил топ-5 проспектов «Каролины».

Список возглавил 21-летний форвард Брэдли Надо. На счету канадца 3 шайбы в 12 играх за «Харрикейнс» в прошлом сезоне.

В 52 играх в регулярке АХЛ за «Чикаго Вулвс» он набрал 56 (27+29) очков, в Кубке Колдера добавил 17 (7+10) баллов в 21 матче.

1. н Брэдли Надо;

2. н Феликс Унгер Серум, 20 лет. В прошлом сезоне дебютировал в НХЛ (1 матч, 0+1), в регулярке АХЛ набрал 66 (17+49) баллов в 72 играх, в Кубке Колдера — 12 (5+7) очков в 14 матчах.

3. з Чарльз-Алексис Лего, 22 года. В прошлом сезоне сыграл 12 матчей в регулярке НХЛ (1+1) и 24 — в АХЛ (3+5). В 16 играх в Кубке Колдера набрал 4 (1+3) балла.

4. з Йоэль Нюстрем, 24 года. В прошлом сезоне сыграл 38 матчей в регулярке НХЛ (1+9) и 37 — в АХЛ (1+9). В 21 игре в Кубке Колдера набрал 6 (2+4) баллов.

5. в Семен Фролов (19 лет, МХК «Спартак»). Из-за травм провел только 7 матчей в регулярке Olimpbet МХЛ (плюс еще 2 за «МХК Спартак МАХ») и 5 в плей-офф (91,4% сэйвов, КН 2,52).

Фролов, Артамонов и Рябкин — в топ-10 проспектов «Каролины» по версии Daily Faceoff. Надо — 1-й, Унгер Серум — 2-й, Лего — 3-й.