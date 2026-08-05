Вратарь МХК «Спартак» Фролов — 5-й в рейтинге проспектов «Каролины» по версии NHL.com. Надо — 1-й, Унгер Серум — 2-й

5. в Семен Фролов (19 лет, МХК «Спартак»). Из-за травм провел только 7 матчей в регулярке Olimpbet МХЛ (плюс еще 2 за «МХК Спартак МАХ») и 5 в плей-офф (91,4% сэйвов, КН 2,52).