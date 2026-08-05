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Ингрэм — лучший из доступных на рынке НХЛ вратарей по версии Daily Faceoff. В топ-5 также вошли Тэлбот, Мюррей, Раймер и Мразек

Портал Daily Faceoff представил топ-5 вратарей, доступных на рынке свободных агентов НХЛ.

1. Коннор Ингрэм (29 лет, последний клуб в лиге — «Эдмонтон»). У него 134 матча за карьеру в регулярках НХЛ (55 побед, 90,1% сэйвов, КН 3,01).

2. Кэм Тэлбот (39 лет, «Детройт») — 567 матчей, 278 побед, 91,1%, 2,69.

3. Мэтт Мюррей (32 года, «Сиэтл») — 279 матчей, 147 побед, 91,0%, 2,79. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017).

4. Джеймс Раймер (38 лет, «Оттава») — 539 матчей, 232 победы, 90,9%, 2,88.

5. Петр Мразек (34 года, «Анахайм») — 438 матчей, 183 победы, 90,5%, 2,87.