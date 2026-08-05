Заврагин — 2-й в рейтинге проспектов «Филадельфии» от Daily Faceoff. Мартон — 1-й, Бонк — 3-й, Лучанко — 6-й, Соколовский (203 см, 109 кг) — 10-й

Возглавил список 19-летний форвард Портер Мартон, дебютировавший в НХЛ в прошлом сезоне. У 6-го номера драфта НХЛ-2025 10 (4+6) очков в 9 играх в регулярке и 5 (2+3) балла в 10 матчах в плей-офф.
Также в рейтинг попали два россиянина — вратарь Егор Заврагин и защитник Максим Соколовский (рост — 203 см, вес — 109 кг).
Полный список выглядит следующим образом:
1. н Портер Мартон, 19 лет;
2. в Егор Заврагин, 20 лет («Металлург», КХЛ);
3. з Оливер Бонк, 21 год («Лихай Вэлли», АХЛ);
4. н Денвер Барки, 21 год;
5. н Джек Берглунд, 20 лет («Фэрьестад», SHL);
6. н Джетт Лучанко, 20 лет («Лихай Вэлли», АХЛ);
7. н Алекс Бамп, 22 года;
8. н Джек Несбитт, 19 лет (Michigan, NCAA);
9. з Шон Вансаги, 21 год (Michigan State, NCAA);
10. з Максим Соколовский, 18 лет («Лондон», OHL);
Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.