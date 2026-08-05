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Карандин о Кузнецове и «Сибири»: «Многое зависит от его мотивации — играть или доигрывать. Разлагать молодых или воспитывать их на личном примере»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в «Сибирь».

Источник: Спортс‘’

— Юрий Павлович, в «Сибирь» активно сватают Евгения Кузнецова, что думаете?

— Обратил внимание, что у нас слишком большое внимание уделяется слухам. В «Сибири» в этом году интересная селекция, есть хорошие приобретения, но о них журналисты почему-то говорят мало, переключив все внимание на обсуждение Кузнецова.

— Тем не менее интересно ваше мнение по потенциальному трансферу.

— Приглашение возрастного игрока — это всегда тонкий момент. Очень многое зависит от его мотивации — едет он играть или доигрывать.

Ворчать или, наоборот, психологически разгружать команду. Разлагать молодых или, наоборот, их воспитывать на личном примере.

Поэтому не готов однозначно оценивать возможный трансфер Кузнецова. Не знаю всех внутренних настроек, которые есть у этого мастера, — сказал Карандин.

Бабаев о Кузнецове: «Вариант с “Сибирью” приоритетный на сегодня, дальше — как будет. До конца недели примем решение».