Герин о новом контракте Куинна Хьюза: «Я остаюсь на связи с его представителями. Такие вопросы требуют времени. Это важное решение для обеих сторон»

С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешел по ходу прошлого сезона из «Ванкувера».
У него остался один сезон по соглашению со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 7,85 миллиона долларов.
"Не буду вдаваться в подробности, но я остаюсь на связи с его представителями. Такие вопросы требуют времени.
Это важное решение для обеих сторон, поэтому нужна тщательная проработка", — сказал Герин.
«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте на этой неделе. Клуб хочет подписать защитника на 5−8 лет (Майкл Руссо).