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Герин о новом контракте Куинна Хьюза: «Я остаюсь на связи с его представителями. Такие вопросы требуют времени. Это важное решение для обеих сторон»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о переговорах по новому контракту с защитником Куинном Хьюзом.

Источник: Спортс‘’

С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешел по ходу прошлого сезона из «Ванкувера».

У него остался один сезон по соглашению со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 7,85 миллиона долларов.

"Не буду вдаваться в подробности, но я остаюсь на связи с его представителями. Такие вопросы требуют времени.

Это важное решение для обеих сторон, поэтому нужна тщательная проработка", — сказал Герин.

«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте на этой неделе. Клуб хочет подписать защитника на 5−8 лет (Майкл Руссо).