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Защитник «Монреаля» Зекай интересен «Филадельфии» и «Калгари». У него 416 минут штрафа в 230 играх в регулярках НХЛ

Защитник «Монреаля» Арбер Зекай интересен другим командам НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает Montreal Gazzette, 25-летним игроком интересуются «Калгари» и «Филадельфия», причем «Флэймс» обозначали это еще по ходу прошлого сезона.

Зекай сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента. По прошлому контракту его средняя годовая зарплата составляла 1,3 миллиона долларов.

Арбер выступает за «Канадиенс» с сезона-2022/23. На его счету 233 матча в НХЛ и 33 (10+23) очка при полезности «минус 24» и 416 минутах штрафа. В 16 играх в плей-офф — 2 (1+1) балла при полезности «+6» и 32 минутах штрафа.