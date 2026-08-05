Защитник «Монреаля» Зекай интересен «Филадельфии» и «Калгари». У него 416 минут штрафа в 230 играх в регулярках НХЛ

Арбер выступает за «Канадиенс» с сезона-2022/23. На его счету 233 матча в НХЛ и 33 (10+23) очка при полезности «минус 24» и 416 минутах штрафа. В 16 играх в плей-офф — 2 (1+1) балла при полезности «+6» и 32 минутах штрафа.