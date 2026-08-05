В Хабаровске прошло прощание с Мурыгиным. Экс-вратарь «Амура» и других клубов КХЛ умер в 39 лет от рецидива рака

Причиной смерти 39-летнего хоккеиста стал рецидив рака. В 2019 году у Мурыгина выявили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он возобновил карьеру и выступал до 2023-го.