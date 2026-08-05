В Хабаровске прошло прощание с Мурыгиным. Экс-вратарь «Амура» и других клубов КХЛ умер в 39 лет от рецидива рака

«Были руководители, включая почетного президента [клуба “Амур”] Александра Геннадьевича Могильного, и игроки, и тренеры, и обычные горожане, и родственники, и друзья, и представители других профессиональных клубов», — сказали в пресс-службе клуба.
Причиной смерти 39-летнего хоккеиста стал рецидив рака. В 2019 году у Мурыгина выявили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он возобновил карьеру и выступал до 2023-го.
В мае стало известно, что вратаря госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него случился рецидив с метастазами.
Мурыгин провел 306 игр в Fonbet КХЛ (23 из них — в плей-офф), отражая в среднем 92,1% бросков. Он также выступал за «Локомотив», «Металлург» Магнитогорск, «Авангард», «Торпед», «Нефтехимик» и «Куньлунь».
В 39 лет умер Алексей Мурыгин — вратарь-рекордсмен КХЛ.