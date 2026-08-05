Новичок «Трактора» Лежар: «Всегда приду на помощь своим ребятам и вступлюсь за них — неважно, кто передо мной. Я силовой форвард, также люблю много бросать»

Я всегда приду на помощь своим ребятам и вступлюсь за них. Неважно, кто передо мной. Также хорошо отрабатываю в обороне. Я бы сказал о себе так — надежный хоккеист, который может сыграть по любому заданию тренера, — сказал Лежар.