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Новичок «Трактора» Лежар: «Всегда приду на помощь своим ребятам и вступлюсь за них — неважно, кто передо мной. Я силовой форвард, также люблю много бросать»

Новичок «Трактора» Натан Лежар высказался о своем игровом стиле.

Источник: Спортс‘’

25-летний канадец присоединился к команде в Челябинске.

— Как прошел перелет?

— Все отлично, все прошло гладко. Мы с женой хорошо провели время в дороге. Сначала отправились из Монреаля в Стамбул, где была недолгая пересадка. Прилетели в Екатеринбург, а оттуда за два часа на машине добрались до Челябинска. Получилось долгое, но интересное путешествие.

— Насколько неожиданным для тебя стало предложение «черно-белых»? Как быстро ты принял решение?

— Я слышал о клубе много хорошего. Общался со многими ребятами, кто играл в КХЛ, в том числе за «Трактор». Принять решение было легко. Конечно, переезд в другую страну дается непросто. Но стать частью такой высококлассной организации — это особая честь. Рад быть здесь!

— Ты создаешь впечатление очень характерного и агрессивного игрока. Этот стиль мы увидим и в матчах за «Трактор»?

— Я — силовой форвард. Мне нравится этот аспект моего хоккея. Также люблю много бросать по воротам. Хочу вернуть эту часть своей игры в этом сезоне. В молодежном хоккее я был снайпером, но с переходом в профессионалы стиль немного изменился.

Я всегда приду на помощь своим ребятам и вступлюсь за них. Неважно, кто передо мной. Также хорошо отрабатываю в обороне. Я бы сказал о себе так — надежный хоккеист, который может сыграть по любому заданию тренера, — сказал Лежар.