Мамин о возвращении в ЦСКА: «Эмоции очень приятные, волнующие. С болельщиками у нас взаимная любовь. Поскорее бы первый матч сезона»

Прошлый сезон 31-летний нападающий провел в «Динамо» (Москва).
— Эмоции от возвращения в ЦСКА очень приятные, волнующие. Уже с нетерпением ждем сезона, хочется увидеть наших болельщиков. Отдохнули за лето, полны сил и энергии, все отлично.
— Армейские болельщики очень рады твоему возвращению. Как отреагируешь на то, что они тебя так любят?
— Это очень приятно, что они меня любят, потому что у нас взаимная любовь, получается. Поскорее бы первый матч сезона, чтобы ощутить эту домашнюю атмосферу.
— Как проходят первые тренировки? Как быстро влился обратно в коллектив?
— Даже вливаться не пришлось, все отлично. Все втянулись в работу, в хорошей форме, на позитиве. Тренировки тяжелые, все в рабочем режиме, — сказал Мамин.