Фетисов о матче Россия — США: «У нас есть большие начальники. Было обращение Путина к Трампу. Этим должны заниматься те, у кого есть мандат, я не фокусник и не волшебник»

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в РФ и США с участием игроков КХЛ и НХЛ.
"Матч между сборными России и США в хоккее? У нас есть большие спортивные начальники. Было президентское обращение к Трампу. Думаю, этим должны заниматься те, у кого есть мандат и полномочия.
Я же не фокусник и не волшебник. Но судя по тому, что нас как самостоятельную команду не пустили на Матч звезд в НХЛ, матч между Россией и США нескоро произойдет", — сказал Фетисов.
Спецредставитель Путина Дмитриев о матче торговых палат России и США: «Это первый шаг на пути к реализации президентской инициативы. Потом будет еще более масштабный матч».