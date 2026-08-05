Отказался защищать честь России, с которой его отец выиграл два ЧМ. Как сын Кулемина оказался в сборной Канаде

Николай Кулемин родился и вырос в Магнитогорске. Является воспитанником местного «Металлурга». И всю карьеру на международном уровне представлял сборную России, в составе которой стал двукратным чемпионом мира. Однако в 2018 году общественности стало известно, что бывший партнер Евгения Малкина решил не связывать будущее с родной страной. В интернете появилась информация о том, что Кулемин подал документы на канадское гражданство.
«В 2012 году я подал документы на получение канадского гражданства. Вся эта история тянется, до сих пор рассматривается. Сперва мне отказали, так как у меня было недостаточно дней, проведенных в Канаде. Мы подали апелляцию, а в Канаде меня уже не было, так как позже, с 2014 года, я играл за американскую команду “Нью-Йорк Айлендерс”. В результате на апелляции было принято решение, что мне отказали неправильно, мой файл будет пересмотрен. Всю информацию по заседаниям выложили в общем доступе. Не думал, что все будет так обсуждаться, для меня это сюрприз. Сперва ее подхватили в торонтовской газете, а затем — в National Post. Не исключаю, что журналисты что-то добавили, приукрасили», — говорил Николай в интервью.
В Канаде у Кулемина была недвижимость — собственная квартира. Также открыты банковские счета. Это обязательное условие для получения гражданства. И данная информация приобщается к делу. Однако поначалу Николаю все равно отказали. Тогда он подал апелляцию, которую канадские государственные службы согласились рассмотреть.
«Моему сыну девять лет, все это время он жил в Канаде и США. Сейчас он ходит в школу в России. Мы старались поддерживать русский язык, дома всегда разговаривали по-русски. Было важно, чтобы дети понимали язык. Дочери шесть лет, она тоже ходила в школу в Северной Америке. Сейчас, как и сын, учится в обычной русской школе. Русский, конечно, дается им тяжело. 10−11 месяцев в году они жили в Америке. Сын закончил три класса школы в Америке. Писал, читал — все делал только по-английски. У них двойное гражданство. Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова. Не знаю всего, что пишут на наших ресурсах, но всегда отзывался о стране только положительно. Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь. Летом мы всегда их навещали», — говорил чемпион мира в 2018 году.
Главной причиной для получения канадского гражданства Кулемин называл возможность навещать детей, когда они вырастут. Ведь они действительно провели все детство за океаном и привыкли жить там. При этом Николай не скрывал и говорил прямым текстом, что его семье очень нравится в Канаде. И он хотел бы остаться там жить. Что, собственно, форвард и сделал — в 2024 году, после окончания контракта с «Салаватом Юлаевым», бывший нападающий сборной России сразу вернулся в Канаду, где остался его сын.
Несколько дней назад эта история почти 10-летней давности получила продолжение. Стало известно, что сын бывшего лидера российской сборной сделал свой выбор — как и отец, он решил связать свою дальнейшую жизнь с Канадой. Алексей Кулемин дебютировал за канадскую сборную U18 на Кубке Глинки/Гретцки. Который считается одним из главных турниров для 17-летних юношей. Перспективный форвард принял участие в матче против сборной Швейцарии, который закончился со счетом 7:3. Алексей очков не набрал, но все равно внес свою лепту в эту победу. В прошлом сезоне он играл за «Кингстон» из юниорской лиги Онтарио и набрал 31 (11+20) очко за 57 игр в регулярке, а также забил один гол в 4 матчах плей-офф.
Кулемин-младший появился на свет в 2009 году — в разгар выступления его отца за «Торонто». Он автоматически получил канадский паспорт по праву рождения. Так что неудивительно, что Алексей сделал выбор в пользу Канады. Именно там фактически прошли все детство и юность сына чемпиона мира. Не исключено, что нападающий рассматривал вариант со сборной России. Однако уже много лет наша команда изолирована от международных соревнований по политическим причинам. Этот факт облегчил выбор сыну Николая. Ведь никто не знает, сколько еще продлится международный бан российской команды. А у Кулемина-младшего была возможность выступать на турнирах с участием лучших из лучших уже сейчас. И этим правом он успешно воспользовался.
Тот факт, что Алексей сумел пробиться в сборную Канады по своему возрасту, заслуживает уважения. Как ни крути, на родине хоккея конкуренция на каждом этапе серьезнее, чем в любой другой стране. Хоккеист такого уровня однозначно мог бы принести пользу сначала молодежной сборной России, а потом, возможно, и основной. В таком случае это могла бы быть красивая история — Кулемин-младший бы повторил пусть своего отца. Но этого не произошло. Алексей сделал свой выбор и отныне будет представлять принципиального соперника сборной России. А наш хоккей лишился еще одного перспективного хоккеиста.
Автор: Максим Самарцев