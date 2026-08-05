Отказался защищать честь России, с которой его отец выиграл два ЧМ. Как сын Кулемина оказался в сборной Канаде

«Моему сыну девять лет, все это время он жил в Канаде и США. Сейчас он ходит в школу в России. Мы старались поддерживать русский язык, дома всегда разговаривали по-русски. Было важно, чтобы дети понимали язык. Дочери шесть лет, она тоже ходила в школу в Северной Америке. Сейчас, как и сын, учится в обычной русской школе. Русский, конечно, дается им тяжело. 10−11 месяцев в году они жили в Америке. Сын закончил три класса школы в Америке. Писал, читал — все делал только по-английски. У них двойное гражданство. Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова. Не знаю всего, что пишут на наших ресурсах, но всегда отзывался о стране только положительно. Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь. Летом мы всегда их навещали», — говорил чемпион мира в 2018 году.