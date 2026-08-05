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Игровую клюшку Овечкина с автографом выставили на аукцион. Текущая ставка — 300 тысяч рублей

Игровая клюшка Александра Овечкина, с которой он выступал за «Вашингтон» в сезоне-2025/26, выставлена на аукцион Fan’s Dream.

Источник: Спортс‘’

На клюшке имеется автограф хоккеиста и сохранились следы его игры. Отмечается, что этой клюшкой Овечкин забросил несколько шайб и голевых передач.

Текущая ставка — 300 тысяч рублей. Средства от продажи инвентаря направят на благотворительность.

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