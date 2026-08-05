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Леонтьев заработает 18 млн рублей за следующий сезон в «Ладе» и 20 млн за сезон-2027/28 (Артур Хайруллин)

Стало известно, сколько Владислав Леонтьев будет зарабатывать в «Ладе».

Источник: Спортс‘’

26-летний защитник вчера присоединился к тольяттинскому клубу, подписав контракт на 2 года.

По информации журналиста Артура Хайруллина, зарплата хоккеиста в предстоящем сезоне составит 18 миллионов рублей, а в сезоне-2027/28 — 20 миллионов.