Черкас о СКА: «Достаточно неплохой тренерский штаб. Есть надежда, что клуб в этом сезоне выступит намного сильнее и будет бороться за самые высокие места»

Тренеры вратарей те же. Мы каждый год говорим, что у СКА молодые голкиперы, но, думаю, пришло время сказать, что ребятам пора уже выдавать продукцию, которую от них ждут. И от Плешкова, и от Иванова хочется увидеть зрелую и стабильную игру. Думаю, тренеры вратарей в этом тоже помогут. Наверное, после прошлого сезона сделаны выводы по физической и специальной подготовке.