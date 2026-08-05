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Черкас о СКА: «Достаточно неплохой тренерский штаб. Есть надежда, что клуб в этом сезоне выступит намного сильнее и будет бороться за самые высокие места»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о нынешнем тренерском штабе петербургского клуба.

Источник: Спортс‘’

«Достаточно неплохой тренерский штаб. Помощники у Игоря Ларионова опытные — это Вадим Епанчинцев и Борис Миронов, которые работали главными тренерами. Вадим Епанчинцев удачно работал в ВХЛ, в “Сибири” и в “Амуре”. Хорошая поддержка главному тренеру.

Тренеры вратарей те же. Мы каждый год говорим, что у СКА молодые голкиперы, но, думаю, пришло время сказать, что ребятам пора уже выдавать продукцию, которую от них ждут. И от Плешкова, и от Иванова хочется увидеть зрелую и стабильную игру. Думаю, тренеры вратарей в этом тоже помогут. Наверное, после прошлого сезона сделаны выводы по физической и специальной подготовке.

Если в целом подвести итоги трансферной кампании СКА и изменений, которые произошли в клубе, то они положительные. Хорошие укрепления с точки зрения приобретений. Есть надежда, что СКА в этом сезоне выступит намного сильнее и будет бороться за самые высокие места", — сказал Черкас.

В прошлом сезоне СКА вылетел из плей-офф FONBET КХЛ после поражения от ЦСКА в первом раунде (1−4).