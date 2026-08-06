Степан Старков: «Металлург» — самая атакующая команда и быстрая команда в КХЛ, наверное. Игра построена на коротком пасе и контроле шайбы. Мне такой хоккей нравится"

В межсезонье уральский клуб получил форварда, отдав взамен Джелал-ад-Дин Амирбекова, Михаила Грасса и Кирилла Жукова.
— Степан, как состоялся ваш обмен из «Адмирала» в «Металлург» и стал ли он для вас сюрпризом?
— Обсуждались различные варианты обмена, а интерес «Металлурга» был самым настойчивым.
Насколько понимаю, спортивный директор «Металлурга» Евгений Николаевич Бирюков выходил на контакт с Владивостоком еще по ходу сезона, но окончательно все было оформлено в начале июня.
Так что никаких сюрпризов.
— Ваша реакция?
— Обрадовался. В «Адмирале» в последние два сезона нашей задачей был выход в плей-офф, а в «Металлурге» цель другая — Кубок Гагарина.
У любого профессионала есть амбиции, поэтому хочется решать максимальную задачу.
— Что знали о «Металлурге»?
— Это самая атакующая и, наверное, быстрая команда в КХЛ.
Ее игра построена на коротком пасе и контроле шайбы. Мне такой хоккей очень нравится, — сказал Степан Старков.