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«Тяжелее всего играть против Селебрини — у него нет фишки, хорош во всем. Маккиннон любит вылезать в центр после торможения — ждешь этого». Ян Кузнецов о хоккеистах

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов в интервью Спортсу«» высказался об игре против Коннора Макдэвида и других хоккеистов НХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Александр Никишин рассказывал, что обалдел от скорости Коннора Макдэвида. У вас была такая же реакция?

— Это была моя первая официальная игра против «Эдмонтона». Мы играли на выезде, и Макдэвид в первом периоде пошел на меня по широкому углу. Я стал резать его, чтобы не дать вылезти, но в итоге он бросил по воротам.

Если ты видишь, что он уже получил шайбу, у тебя будут проблемы. Нужно видеть момент разгона Коннора и подкатываться под него поглубже.

Против Маккиннона тоже тяжело играть. Он любит вылезать в центр после резкого торможения. Тоже этого ждешь и позиционно по-другому располагаешься.

А Селебрини — очень умный. У него нет какой-то выделяющейся фишки, но он хорош во всем. Если смотреть его матчи, то видно, что он может в любой зоне что-то придумать. Против него было тяжелее всего играть.

Волнительно было играть против Овечкина и Малкина — от осознания самого факта, что находишься на льду с такими легендами. Все за ними следят, и это главные кумиры ребят, которые в России играют в хоккей. Но волнение приятное — душа радуется.

— Читал, что вы даже фотографировались с ними после матчей.

— Да, папа просил сделать фотографию с каждым. Они были моими ролевыми моделями, кумирами в детстве, и это большая честь выходить с ними на лед.

Хотелось запечатлеть этот момент, — сказал Ян Кузнецов.

В НХЛ — новый Кузнецов. После этого интервью вы его зауважаете.