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22:50 (мск)

Нурмагомедов предложил бездомным в США отжиматься за деньги (видео)

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его двоюродный брат Абубакар записали видео о том, как предлагали бездомным в США отжиматься за деньги.

Нурмагомедов выложил видео в сторис инстаграма, но позднее удалил его.

Многим пользователям в интернете не понравился ролик, где слышно, как российские бойцы ММА смеются, глядя на отжимания бездомных.

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