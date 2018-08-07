Нурмагомедов предложил бездомным в США отжиматься за деньги (видео)
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его двоюродный брат Абубакар записали видео о том, как предлагали бездомным в США отжиматься за деньги.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его двоюродный брат Абубакар записали видео о том, как предлагали бездомным в США отжиматься за деньги.
Нурмагомедов выложил видео в сторис инстаграма, но позднее удалил его.
Многим пользователям в интернете не понравился ролик, где слышно, как российские бойцы ММА смеются, глядя на отжимания бездомных.