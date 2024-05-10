На чемпионате Европы по карате из-за проблем с визами смог выступить только один россиянин

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Только один российский спортсмен смог принять участие в чемпионате Европы по карате в Хорватии, у остальных отечественных атлетов возникли проблемы с получением въездных виз. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Исламутдин Эльдарушев.

Чемпионат Европы по карате проходит с 8 по 12 мая в хорватском Задаре. В стартовый протокол был внесен только один спортсмен из России — Эрнест Шарафутдинов, который из-за поражения в третьем бою не сумел побороться за медаль.

«У Эрнеста была виза, — сказал Эльдарушев. — Остальным не успели оформить».

Как сообщили в конце апреля ТАСС в пресс-службе Федерации карате России, отечественные спортсмены были заявлены на чемпионат Европы во всех категориях. Россияне были допущены на этот турнир в нейтральном статусе. На таких же условиях они выступали и на последнем чемпионате мира, который проходил в октябре 2023 года в Будапеште. Тогда с медалью в Россию вернулся только один спортсмен — бронзу сумел завоевать Шарафутдинов.