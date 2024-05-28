10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил паспорт РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, спортсмен получил документы после многочисленных проверок и теперь направляется к семье.

Кузнецов ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). После попадания в госпиталь и вымогательств за лечение он решил стать спортсменом, чтобы получить возможность выезжать за границу. В составе сборной Украины спортсмен отправился в Польшу на чемпионат Европы, откуда через Чехию сбежал в Россию.

Ранее украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал об отказе от гражданства ради выступлений в России. Нападающий объяснил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России, поэтому отказался от спортивного гражданства Украины.

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