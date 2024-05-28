Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт

По информации источника, спортсмен получил документы после многочисленных проверок и теперь направляется к семье.

Кузнецов ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). После попадания в госпиталь и вымогательств за лечение он решил стать спортсменом, чтобы получить возможность выезжать за границу. В составе сборной Украины спортсмен отправился в Польшу на чемпионат Европы, откуда через Чехию сбежал в Россию.