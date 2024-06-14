Каратист Шарафутдинов завоевал золотую медаль на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Российский каратист Эрнест Шарафутдинов занял первое место в кумите на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Шарафутдинов в финале победил представителя Белоруссии Дэвида Нгуена в весовой категории до 75 кг.

Серебряную медаль завоевал россиянин Сергей Спицын (кумите, до 84 кг), в финале проигравший Сурену Арутюняну из Армении. Бронзовые медали завоевали Айгуль Садыкова, Анастасия Разумных (кумите, до 50 кг), Озода Нуридинова (кумите, до 55 кг) и Юрик Оганнисян (кумите, до 60 кг).