21:06 (мск), источник: ТАСС

Каратист Шарафутдинов завоевал золотую медаль на Играх БРИКС

Серебряную медаль выиграл Сергей Спицын, бронзовые награды завоевали Айгуль Садыкова, Анастасия Разумных, Озода Нуридинова и Юрик Оганнисян.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Российский каратист Эрнест Шарафутдинов занял первое место в кумите на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Шарафутдинов в финале победил представителя Белоруссии Дэвида Нгуена в весовой категории до 75 кг.

Серебряную медаль завоевал россиянин Сергей Спицын (кумите, до 84 кг), в финале проигравший Сурену Арутюняну из Армении. Бронзовые медали завоевали Айгуль Садыкова, Анастасия Разумных (кумите, до 50 кг), Озода Нуридинова (кумите, до 55 кг) и Юрик Оганнисян (кумите, до 60 кг).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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