Глава Федерации спортивной борьбы России посчитал верным решение дзюдоистов не ехать на ОИ

«Решение федерации дзюдо — это мужественный и благородный поступок. Наши дзюдоисты достойно прошли все этапы и завоевали право участвовать в Олимпиаде. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», — сказал Мамиашвили.

При этом Мамиашвили заявил, что если российских спортсменов не хотят видеть на международных турнирах, то страна, наоборот, должна сделать все, чтобы быть обеспечить их присутствие там. «Надо костьми лечь, но быть там», — отметил глава ФСБР.