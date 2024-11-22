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Белорус Нечитайло стал чемпионом мира по кикбоксингу

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Нечитайло стал победителем чемпионата мира по кикбоксингу WKF, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РЦОП Стайки

Нечитайло одержал победу в весовой категории до 60 килограммов в разделе «лоу-кик». В финальном бою белорус победил Хуана Бруно из Аргентины.

Вечером пятницы за звание чемпионов мира поборются еще семь наших спортсменов.