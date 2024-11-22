Нечитайло одержал победу в весовой категории до 60 килограммов в разделе «лоу-кик». В финальном бою белорус победил Хуана Бруно из Аргентины.
Вечером пятницы за звание чемпионов мира поборются еще семь наших спортсменов.
Белорус Нечитайло стал чемпионом мира по кикбоксингу
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Нечитайло стал победителем чемпионата мира по кикбоксингу WKF, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нечитайло одержал победу в весовой категории до 60 килограммов в разделе «лоу-кик». В финальном бою белорус победил Хуана Бруно из Аргентины.