Путин рассказал о своем тренере по дзюдо

«Я, когда приходил в секцию по дзюдо, сейчас мне в голову это пришло, нам тренер, Рахлин Анатолий Семенович, в свое время сказал: подтянитесь, кто сколько может, и некоторых не взял, кто подтянулись больше, чем я.



Мы потом уже, через несколько лет, спрашивали: “Анатолий Семенович, а почему так, вы ребят не взяли, а нас? Мы поменьше же подтянулись”. Знаете, что ответил, мудрый человек: “А потому что вы делали до последнего, руки дрожали, понимаете, подбородком тянулись, прямо старались вовсю.



А там, кто побольше вас, там посмотрел, что вы столько-то, они подтянулись спокойно, а могли бы еще”. А они не боролись, они не отдавали себя», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.