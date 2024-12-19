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Путин рассказал о своем тренере по дзюдо

Путин вспомнил тренера Рахлина, который учил бороться до последнего.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил своего тренера Анатолия Рахлина, который учил бороться до последнего.

«Я, когда приходил в секцию по дзюдо, сейчас мне в голову это пришло, нам тренер, Рахлин Анатолий Семенович, в свое время сказал: подтянитесь, кто сколько может, и некоторых не взял, кто подтянулись больше, чем я.

Мы потом уже, через несколько лет, спрашивали: “Анатолий Семенович, а почему так, вы ребят не взяли, а нас? Мы поменьше же подтянулись”. Знаете, что ответил, мудрый человек: “А потому что вы делали до последнего, руки дрожали, понимаете, подбородком тянулись, прямо старались вовсю.

А там, кто побольше вас, там посмотрел, что вы столько-то, они подтянулись спокойно, а могли бы еще”. А они не боролись, они не отдавали себя», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Прямая линия Путина идет в четверг — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась в полдень.