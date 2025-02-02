Российский дзюдоист Тасоев выиграл турнир Большого шлема в Париже

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев стал победителем турнира Большого шлема в Париже в весовой категории свыше 100 кг.
В финале Тасоев выиграл у Ли Сын Йоба из Южной Кореи.
Медаль Тасоева стала второй для россиян на прошедшем турнире. Ранее бронзовым призером соревнований стал Арман Адамян (весовая категория до 100 кг). Спортсмены из России выступали на турнире в нейтральном статусе.
Тасоеву 26 лет, он является чемпионом мира (2023) и Европы (2021, 2024). Россиянин в девятый раз стал победителем турнира Большого шлема, на соревнованиях в Париже спортсмен ранее побеждал в 2021 году.
Соревнования в Париже — первый турнир Большого шлема в 2025 году. Следующий подобный турнир пройдет с 14 по 16 февраля в Баку.