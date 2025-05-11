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Российские каратисты завоевали четыре путевки на чемпионат мира в Египте

Обладатель пятой путевки определится на этапе Премьер-лиги в Рабате.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские каратисты по итогам европейского первенства завоевали четыре путевки на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Египте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации карате России.

«По итогам чемпионата Европы, который проходил в Ереване, нашими спортсменами было завоевано четыре путевки на чемпионат мира, — рассказал собеседник ТАСС. — Обладатель пятой путевки определится на этапе Премьер-лиги в Рабате».

Титулы чемпионов Европы 2025 года завоевали Ахмед Ахмедов (весовая категория до 60 кг) и Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг). Серебряным призером турнира стал Юрик Оганнисян (до 67 кг), бронзовым — Анна Чернышева (до 55 кг).