Стал известен состав российских дзюдоистов на чемпионат мира

У мужчин в схватках чемпионата мира примут участие Аюб Блиев (до 60 кг), Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 г), Матвей Каниковский, Адамян (оба — до 100 кг), Тасоев и бронзовый призер Олимпиады Тамерлан Башаев (оба — свыше 100 кг).