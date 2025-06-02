Стал известен состав российских дзюдоистов на чемпионат мира

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Чемпионы мира Инал Тасоев и Арман Адамян выступят на чемпионате мира по дзюдо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.
В женских соревнованиях из россиянок выступят Сабина Гилязова, Марина Воробьева (обе — весовая категория до 48 кг), Ирина Зуева, Дарья Курбонмамадова (обе — до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), бронзовый призер Олимпиады Мадина Таймазова и Дарья Антонова (обе — до 70 кг), Элис Старцева и Мария Иванова (обе — свыше 78 кг).
У мужчин в схватках чемпионата мира примут участие Аюб Блиев (до 60 кг), Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 г), Матвей Каниковский, Адамян (оба — до 100 кг), Тасоев и бронзовый призер Олимпиады Тамерлан Башаев (оба — свыше 100 кг).
Чемпионат мира 2025 года пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом Международной федерации дзюдо.