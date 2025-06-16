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Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо

В решающей схватке Арбузов победил представителя Грузии Тато Григалашвили.

Источник: РИА "Новости"

БУДАПЕШТ, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

В финальной схватке Арбузов победил представителя Грузии Тато Григалашвили. Бронзовыми призерами стали азербайджанец Зелим Цкаев и южнокореец Ли Ён Хван.

Арбузову 21 год, он впервые стал чемпионом мира. В прошлом году россиянин завоевал серебряную медаль турнира. Он также является чемпионом Европы 2025 года. На прошлом чемпионате мира Арбузов в финальной схватке уступил Григалашвили, а на чемпионате Европы — победил грузинского дзюдоиста.

25-летний Григалашвили является трехкратным чемпионом мира и Европы. На олимпиаде в Париже он завоевал серебряную медаль.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 20 июня. Ранее бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал россиянин Аюб Блиев. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.