Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо

Арбузову 21 год, он впервые стал чемпионом мира. В прошлом году россиянин завоевал серебряную медаль турнира. Он также является чемпионом Европы 2025 года. На прошлом чемпионате мира Арбузов в финальной схватке уступил Григалашвили, а на чемпионате Европы — победил грузинского дзюдоиста.