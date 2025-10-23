Ричмонд
Десять белорусов выступят на чемпионате мира по тхэквондо в Китае

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Уси в пятницу стартует чемпионат мира по тхэквондо 2025 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В общей сложности на планетарный форум заявилось около тысячи спортсменов из 180 стран. Нашу команду представят десять атлетов: Егор Козлов (в/к до 54 кг), Георгий Гурциев (до 58 кг), Максим Бандаревич (до 63 кг), Сармат Цакоев (до 68 кг), Артем Бабахин (до 74 кг), Роман Туравинов (до 80 кг), Даниил Юрков (до 87 кг), Артем Плонис (свыше 87 кг), Юлия Витко (до 57 кг) и Валерия Смычкова (до 62 кг).

Соревнования в Уси состоятся с 24 по 30 октября. Участники главного старта сезона разыграют 16 комплектов наград (по 8 у мужчин и женщин). На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Баку в 2023 году, белорусские тхэквондисты завоевали две медали — Георгий Гурциев стал серебряным призером, а Артем Плонис взял бронзу.