Десять белорусов выступят на чемпионате мира по тхэквондо в Китае

В общей сложности на планетарный форум заявилось около тысячи спортсменов из 180 стран. Нашу команду представят десять атлетов: Егор Козлов (в/к до 54 кг), Георгий Гурциев (до 58 кг), Максим Бандаревич (до 63 кг), Сармат Цакоев (до 68 кг), Артем Бабахин (до 74 кг), Роман Туравинов (до 80 кг), Даниил Юрков (до 87 кг), Артем Плонис (свыше 87 кг), Юлия Витко (до 57 кг) и Валерия Смычкова (до 62 кг).