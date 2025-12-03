Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо

Россиянка Милана Бекулова в финальном поединке весовой категории до 49 кг взяла верх над кореянкой Ким Хян Ги и впервые в карьере стала чемпионкой мира. Также на ее счету серебро взрослого мирового первенства 2025 года в Уси (Китай).
Магомедгаджи Магомедов в финале весовой категории до 58 кг уступил представителю Ирана Абулфазлю Занди, который является лидером мирового рейтинга. По ходу турнира Магомедов победил украинца Максима Маненкова, который был посеян на турнире под вторым номером.
Молодежный чемпионат мира в Найроби завершится 6 декабря. Российские тхэквондисты выступают в нейтральном статусе.