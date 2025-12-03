Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо

Россиянка Милана Бекулова в финальном поединке весовой категории до 49 кг взяла верх над кореянкой Ким Хян Ги и впервые в карьере стала чемпионкой мира. Также на ее счету серебро взрослого мирового первенства 2025 года в Уси (Китай).