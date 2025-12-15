Президента Федерации дзюдо России внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в базу «Миротворца», сообщается на сайте скандального украинского ресурса.
«Миротворец» обвинил 60-летнего функционера в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения Соловейчика в базу стало участие в форуме «Россия — спортивная держава», который прошел с 5 по 7 ноября в Самаре.
Также за участие в форуме в базу были внесены экс-фигуристка Станислава Константинова, волейболист новокуйбышевской «Новы» Артем Салтанов, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев и глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
«Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные граждан, навешивая на них ярлыки по субъективным критериям. Сайт неоднократно подвергался критике, в первую очередь в связи с тем, что ставит под угрозу безопасность попавших в его перечень лиц.