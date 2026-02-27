Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема

Выступающий в весовой категории до 66 кг Парчиев в поединке за бронзу победил Ким Чхан Ёна из Южной Кореи, еще одну бронзу завоевал Эмомали Нурали из Таджикистана. Золото и серебро достались японцам Хифуми Абэ и Синсэи Хаттори.