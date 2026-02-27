Ричмонд
Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема

Дзюдоисты Парчиев и Нугаева стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские дзюдоисты Абдуллах Парчиев и Лилия Нугаева выиграли бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте.

Выступающий в весовой категории до 66 кг Парчиев в поединке за бронзу победил Ким Чхан Ёна из Южной Кореи, еще одну бронзу завоевал Эмомали Нурали из Таджикистана. Золото и серебро достались японцам Хифуми Абэ и Синсэи Хаттори.

Нугаева в весовой категории до 52 кг победила в схватке за третье место победила Софию Асвесту из Кипра. Еще одна бронза у итальянки Одетте Джуффриды, серебро — у Хорлодой Бишрэлт из ОАЭ, победительницей стала японка Кокоро Фудзисиро.

Соревнования завершатся 1 марта. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.