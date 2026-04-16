Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка Воробьева завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россиянка Марина Воробьева завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.

В четверг в схватке за бронзовую награду в весовой категории до 48 кг Воробьева нанесла поражение испанке Еве Перез Солер.

Воробьева — призер двух этапов «Мирового тура».

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.