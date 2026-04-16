Гилязова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россиянка Сабина Гилязова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.

В четверг в финальной схватке в весовой категории до 48 кг Гилязова уступила француженке Ширин Букли.

Гилязова — обладательница двух бронзовых наград чемпионатов Европы, медалист пятнадцати турниров Мировой серии.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.