Дзюдоист Блиев победил украинца Лесюка в финале турнира Большого шлема

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.
В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Блиев одержал победу над украинцем Артемом Лесюком.
Блиеву 28 лет. Также в его активе серебро чемпионата Европы 2025 года.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.