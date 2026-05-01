Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюдоист Блиев победил украинца Лесюка в финале турнира Большого шлема

Дзюдоист Блиев победил украинца Лесюка в финале турнира Большого шлема в Душанбе.

Источник: соцсети Федерации дзюдо России

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Блиев одержал победу над украинцем Артемом Лесюком.

Блиеву 28 лет. Также в его активе серебро чемпионата Европы 2025 года.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.