Российская дзюдоистка Мухина выиграла турнир Большого шлема

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российская дзюдоистка Ольга Мухина завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.

Источник: РИА Новости Спорт

В финале весовой категории до 57 кг Мухина одержала победу над представительницей Монголии Ариунзаей Тербиш. Россиянка Наталья Елкина взяла бронзу в данной весовой категории, одержав победу в схватке за третье место над француженкой Хлоей Девиктор.

Среди мужчин в весовой категории до 66 кг бронзовые медали выиграли россияне Яго Абуладзе, который взял верх над украинцем Вадимом Черновым, и Герман Кобец, одолевший представителя Азербайджана Низами Имранова.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.