Призер чемпионатов Европы победил на Спартакиаде

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Ендовицкий стал победителем Спартакиады народов России, соревнования которой проходят в Магнитогорске.
Он стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг. Серебро завоевал Бислан Катамардов, бронзу — Артем Золотухин и Матвей Литягин.
Результаты в других весовых категориях:
мужчины, до 81 кг: 1. Абу-Бакр Кантаев, 2. Армен Агаян, 3. Акроман Парчиев, Абдул-Керим Тасуев;
мужчины, до 90 кг: 1. Давид Карапетян, 2. Ахмад Ахмедов, 3. Мансур Лорсанов, Егор Малкин;
мужчины, до 100 кг: 1. Адам Сангариев, 2. Иван Титинкин, 3. Далер Михалев, Михаил Зимин;
женщины, до 48 кг: 1. Алина Сергеева, 2. Аина Моисеева, 3. Елена Шманина, Ольга Борисова;
женщины, до 52 кг: 1. Глафира Борисова, 2. Карина Ефимова, 3. Дарья Баскакова, Дарья Захарова;
женщины до 57 кг: 1. Ольга Мухина, 2. Вита Майданик, 3. Эльвида Гурьева, Татьяна Бакулина.