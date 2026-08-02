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Призер чемпионатов Европы победил на Спартакиаде

Призер ЧЕ по дзюдо Ендовицкий победил на Спартакиаде народов России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Ендовицкий стал победителем Спартакиады народов России, соревнования которой проходят в Магнитогорске.

Он стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг. Серебро завоевал Бислан Катамардов, бронзу — Артем Золотухин и Матвей Литягин.

Результаты в других весовых категориях:

мужчины, до 81 кг: 1. Абу-Бакр Кантаев, 2. Армен Агаян, 3. Акроман Парчиев, Абдул-Керим Тасуев;

мужчины, до 90 кг: 1. Давид Карапетян, 2. Ахмад Ахмедов, 3. Мансур Лорсанов, Егор Малкин;

мужчины, до 100 кг: 1. Адам Сангариев, 2. Иван Титинкин, 3. Далер Михалев, Михаил Зимин;

женщины, до 48 кг: 1. Алина Сергеева, 2. Аина Моисеева, 3. Елена Шманина, Ольга Борисова;

женщины, до 52 кг: 1. Глафира Борисова, 2. Карина Ефимова, 3. Дарья Баскакова, Дарья Захарова;

женщины до 57 кг: 1. Ольга Мухина, 2. Вита Майданик, 3. Эльвида Гурьева, Татьяна Бакулина.