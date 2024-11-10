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Спортсмены «Минска» добыли девятую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» довели до девяти матчей победную серию в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в домашнем поединке 9-го тура лидер первенства обыграл брестский «Меркурий-ГТК» со счетом 4:1.

Еще два фаворита нынешнего первенства также одержали победы. Оршанский «Витэн» обыграл на выезде аутсайдера турнира «Борисов-900» — 6:4. Для борисовчан это девятое поражение в девяти проведенных встречах. Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» разгромили на своей площадке светлогорский ЦКК — 6:1. Гомельский ВРЗ после пяти викторий кряду сегодня проиграл в гостях столичному клубу «Охрана-Динамо» — 1:4.

Также сегодня гомельский БЧ победил у себя дома минское «Динамо-БНТУ» со счетом 3:1. В Гродно местное «УВД-Динамо» принимает столичный «Дорожник».

Положение в группе после девяти туров: «Минск» — 28 очков, «Витэн» — 24, ВРЗ — 21, «Охрана-Динамо» — 19, «Столица» — 18.

Список лучших бомбардиров возглавляет Дмитрий Шимановский (ВРЗ), забивший 11 мячей.